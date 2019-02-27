شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام المصري : تحقيق عاجل في حريق محطة القطارات والان نبدء بالتفاصيل

أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق أمراً بفتح تحقيقات موسعة في حادث قطار محطة مصر الذي وقع اليوم، وتم تشكيل فريق من محققي النيابة للانتقال لمكان الحادث وإجراء معاينة لمكان الحادث وسماع أقوال المصابين والشهود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة التحقيق في الحادث. ونشب حريق هائل داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "تنك البنزين"، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار.



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