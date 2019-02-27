شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة المصري : سنحاسب المتسبب في حريق محطة القطارات بشدة والان نبدء بالتفاصيل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إنه يجب تحديد المتسبب في حريق محطة قطارات مصر، ومحاسبته بشدة ، لأنه انتهى فترة الصمت على التقاعس والأخطاء التي تؤدي بحياة المواطنين المصريين.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال تفقده موقع حريق محطة مصر في منطقة رمسيس بوسط القاهرة، أنه سيتم توفير أقصى مستويات الرعاية للمصابين.

فيما قال النائب محمد بدوى دسوقى عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، إن اللجنة ستستدعى هشام عرفات وزير النقل وكذلك رئيس هيئة السكة الحديد وجميع المسئولين بالمرفق، خلال الأيام المقبلة، لمتابعة حريق محطة مصر، والوقوف على اسباب نشوب الحريق .

وأضاف أن هذا الحادث لن يمر مرور الكرام وسيكون هناك حسم شديد لمحاسبة المتسببين فى هذا الحادث، خاصة مع وقوعه فى المحطة الرئيسية، متابعا نسعى للوقوف على سبب الحريق وما اذا كان نتيجة لإهمال أو عدم صيانة أو هناك شبهة جنائية .