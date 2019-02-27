حرائق هائلة في بريطانيا بعد تسجيل أعلى درجة حرارة خلال الشتاء

الخليج 365/ بغداديسعى رجال الإطفاء في بريطانيا لإخماد سلسلة من الحرائق الهائلة، اليوم الأربعاء، منها حريق في مساحة كبيرة من الأرض الخلاء خارج مدينة مانشستر في شمال إنجلترا، حيث تشهد البلاد أكثر فصول الشتاء دفئا على الإطلاق.

وبدأ حريق، مساء أمس الثلاثاء، في منطقة تلال سادلويرث مور وهي مقصد معروف لهواة المشي. وامتد الحريق بعد ذلك لمنطقة مساحتها تبلغ نحو 1.5 كيلومتر مربع.



ووصف شهود الوضع بأنه "كارثي" حيث شوهدت ألسنة لهب كبيرة تتصاعد من جانب التل.

وقالت لورا بوكوك مسؤولة الطوارئ في خدمة إطفاء غرب يوركشاير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه "واحد من أكبر حرائق المناطق البرية التي واجهناها".

وتحاول خمسة من أطقم الإطفاء ووحدتان متخصصتان في مكافحة حرائق المناطق البرية إخماد الحريق. ولم ترد تقارير عن أي إصابات.

يأتي الحريق بعدما شهدت بريطانيا أعلى درجة حرارة منذ بداية الشتاء وسجلت درجة الحرارة في كيو جاردنز في لندن 21.2 درجة مئوية.

ولم يصدر مسؤولو الإطفاء أي تعليق حتى الآن عن سبب الحريق.

وفي الصيف الماضي، اندلع حريق في سادلويرث مور استدعى تدخل الجيش واستغرق إخماده أكثر من ثلاثة أسابيع.

