طيران الخليج البحرينية توقف رحلاتها من وإلى باكستان بأثر فوري

الخليج 365/ بغدادأعلنت طيران الخليج البحرينية، الاربعاء، أنها علقت جميع رحلاتها من وإلى باكستان بصورة فورية نظراً لإغلاق المجال الجوي الباكستاني.

وقالت صحيفة "الأيام" البحرينية، إن "طيران الخليج علقت جميع رحلاتها من وإلى باكستان بصورة فورية نظرا لإغلاق المجال الجوي الباكستاني، وعليه، تحث جميع المسافرين على الرحلات من وإلى باكستان بالاتصال بمركز الاتصال الدولي الخاص بالناقلة قبيل التوجه إلى المطار".



وأضافت أنه قد "ألغيت الرحلات من وإلى لاهور، وملتان، وإسلام أباد في 27 فبراير/شباط، وتم نقل جميع المسافرين للرحلات المتوفرة لاحقا عندما يفتح المجال الجوي".

وبينت ان الناقلة ستقوم بإعادة تقييم الوضع في الساعة الثالثة من عصر اليوم بتوقيت البحرين المحلي (الساعة 12 ظهراً بتوقيت غرينتش)، وذلك لإخطار المسافرين حول حالة الرحلات في يوم 28 فبراير/ شباط".

وأعلنت هيئة الطيران المدني في باكستان، الاربعاء، عن غلق مجالها الجوي وسط تصاعد التوتر مع الهند.

وتصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين باكستان والهند، صباح اليوم الأربعاء، بعد إعلان باكستان إسقاطها مقاتلتين هنديتين اخترقتا أجواءها وأسر طيارين اثنين.

