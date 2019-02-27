الاتحاد الأفريقي يدعو بريطانيا لإنهاء إدارتها جزر أرخبيل شاغوس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الاتحاد الأفريقي، الأربعاء، بريطانيا إلى إنهاء إدارتها جزر أرخبيل "شاغوس" في المحيط الهندي، الذي يضم قاعدة عسكرية أمريكية، وطالبت موريشيوس بالسيادة عليها.



وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، في بيان، إنه يطالب بريطانيا بإنهاء إدارتها لهذه الجزر بـ "بسرعة"، مرحباً في الوقت نفسه بدعوة محكمة العدل الدولية، الإثنين، لندن بذات المطلب، بما يسمح لدولة موريشيوس استكمال إزالة آثار الاستعمار من الأرخبيل.

وأيدت محكمة العدل الدولية، موريشيوس في نزاعها مع بريطانيا، الذي يعود للفترة الاستعمارية على جزر أرخبيل "شاغوس" بالمحيط الهندي، والتي تضم قاعدة دييجو جارسيا العسكرية الأمريكية، مؤكدة أن طريقة تعامل لندن مع إنهاء الاستعمار كانت غير قانونية.

وفي رأيها الاستشاري غير الملزم، قالت المحكمة، التي تعد أعلى سلطة تحكيمية بالأمم المتحدة للفصل في النزاعات بين الدول، إن إنهاء بريطانيا لاستعمار أرخبيل "شاغوس"، في عام 1968 لم يكن قانونياً، داعية لندن إلى إنهاء حكمها للجزر في أقرب وقت ممكن.

وحث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الحكومة البريطانية، على الامتثال لدعوة محكمة العدل الدولية، في هذا النزاع، موضحا أن عملية إنهاء الاستعمار في موريشيوس لم تكن قد أُنجزت بصورة مشروعة، عندما استقلت هذه الدولة الأفريقية عام 1968.





فكي أكد أن بريطانيا ملزمة بإنهاء إدارتها لهذه الجزر، بأسرع ما يمكن، موضحاً أن جميع الدول الأفريقية ملتزمة بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل إكمال إنهاء الاستعمار في موريشيوس.

وهنأ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، شعب موريشيوس وحكومتها على هذا الإنجاز في جهودهم؛ لإكمال عملية إنهاء الاستعمار في بلدهم، معربا عن الامتنان لجميع دول القارة، الذين صوتوا لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وشاركوا في الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية دعماً لموقف هذا البلد.

وشدد على عزم الاتحاد الأفريقي مواصلة جهوده وتكثيفها من أجل إنهاء الاستعمار التام لموريشيوس، بما يتماشى مع القانون الدولي، داعيا جميع شركاء الاتحاد الأفريقي إلى دعم هذه الجهود.





يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد طلبت من المحكمة في فبراير/شباط 2017 إبداء رأيها في النزاع حول جزر أرخبيل "شاغوس"، التي تطالب موريشيوس بالسيادة عليها.

وجمهورية موريشيوس هي جزر صغيرة بوسط المحيط الهندي تبعد عن مدغشقر بحوالي 860 كيلومترا، وهي دولة عضو بالاتحاد الأفريقي، أعلنت استقلالها في 12 مارس/أذار 1968، وتبلغ مساحتها ألفين وخمسة كيلومترات، وعاصمتها بورث لويس وهي الميناء الأول بها.