"فساد" نتنياهو يُقصر مدة زيارته لموسكو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقصير مدة زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو بعد تقديرات بإمكانية نشر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت قراره بتوجيه لائحة اتهام ضده بشبهة الاحتيال وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة.

وغادر نتنياهو تل أبيب في ساعة متأخرة من مساء أمس للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ولكنه سيعود فور انتهاء اللقاء في اليوم نفسه بدلا من غدا الخميس كما كان مقررا.

وتسود تقديرات بأن ماندلبليت سيعلن غدا الخميس أو مطلع الأسبوع القادم على أبعد تقدير ، قراره بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بشبهة الفساد بعد إجراء جلسة استماع له.

ويخشى نتنياهو من أن نشر توصيات ماندلبليت في هذه المرحلة ستؤثر إلى حد كبير على فرص تقدم حزبه "الليكود" في الانتخابات الإسرائيلية العامة في التاسع من أبريل/نيسان المقبل.

وحتى ما قبل نشر هذه التوصيات فإن مكانة حزب "الليكود" تقهقرت بعد الإعلان عن تحالف "أزرق –أبيض" بين الرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي بيني جانتس وزعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد.

وتظهر استطلاعات الرأي العام في إسرائيل، أن تحالف "أزرق-أبيض" سيتفوق بشكل واضح على "الليكود" ما سيؤهل جانتس لتشكيل الحكومة القادمة حال تمكنه من الحصول على ثقة 61 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.





وقبيل مغادرته إلى موسكو سعى نتنياهو لإضفاء صفة الأهمية الكبيرة على لقائه اليوم مع الرئيس الروسي، وقال للصحفيين" نغادر البلاد لعقد لقاء في غاية الأهمية مع الرئيس بوتين في موسكو".

وحاول نتنياهو التقليل من شأن تقصير زيارته وقال : "إنني مصمم على تحقيق كافة الأهداف وراء زيارتي لموسكو وسنعود بعد تحقيقها".

ويكلل قرار ماندلبليت المتوقع غدا الخميس، كما هو متوقع، عملية تحقيق شرطية استمرت 3 سنوات مع نتنياهو بشبهة الفساد في 4 ملفات.

والملفات هي أولا: الملف المعروف برقم 1000 بالاحتيال وخيانة الأمانة من خلال تلقيه مزايا من الثري أرنون ميلتشين.

والملف الثاني المعروف برقم 2000 فيتطرق إلى شبهة الرشوة على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس تقضي بالتضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم "مقابل قيام الأولى بنشر أخبار عن رئيس الوزراء بصورة إيجابية.

والملف الثالث والمعروف برقم 3000 فيتعلق بشبهة الفساد في إتمام صفقة شراء غواصات من ألمانيا.

أما الملف الرابع المعروف برقم 4000 فيشتبه فيه بتلقي الرشوة على خلفية قيامه بدفع مصالح رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش من مالكي شركة" بيزك" للاتصالات سابقا مقابل تغطية أخبار نتنياهو بشكل إيجابي في موقع" والا" المملوك لألوفيتش.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملفات 1000 و2000 و4000 بعد استبعاد شبهة الفساد عنه في الملف 3000.

ولكن وسائل إعلام إسرائيلية رجحت أن يعلن ماندلبليت قراره بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملفين 1000 و4000 واستبعاد الملف 2000.

واستنادا إلى وسائل الإعلام فإن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية سيعلن دعوة نتنياهو إلى جلسة استماع وأن قراره بتوجيه لائحة اتهام ليس نهائيا.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت طلب طاقم الدفاع عن نتنياهو تأجيل قرار المستشار القانوني للحكومة إلى ما بعد الانتخابات.

ولا يلزم القانون نتنياهو بالاستقالة من منصبه في حال تقديم لائحة اتهام ضده وإنما فقط في حال إدانته من قبل المحكمة.

ولكن أحزاب يمينية إسرائيلية أعلنت أنها لن تنضم إلى أي ائتلاف حكومي يقوده نتنياهو في حال تقديم لائحة اتهام ضده.