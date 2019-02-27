باكستان تغلق مجالها الجوي وسط تصاعد التوتر مع الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت هيئة الطيران المدني إن باكستان أغلقت مجالها الجوي حتى إشعار آخر، بعدما أعلنت إسلام أباد عن إسقاط طائرتين لسلاح الجو الهندي.

وذكرت هيئة الطيران على تويتر "لقد تم إغلاق المجال الجوي رسميا حتى إشعار آخر".



من جانبه أوضح الناطق باسم الجيش الباكستاني أن هذا القرار اتخذ "بسبب الظروف".

على صعيد متصل أعلنت شركة "طيران الخليج" البحرينية الأربعاء، أنها أوقفت كل الرحلات من وإلى باكستان بسبب إغلاق المجال الجوي الباكستاني.



وقالت الشركة في بيان رسمي "ألغيت الرحلات من وإلى لاهور وملتان وإسلام اباد في 27 فبراير/شباط، وتم نقل جميع المسافرين للرحلات المتوفرة لاحقا عندما يفتح المجال الجوي".

كان مسؤولون باكستانيون قالوا إن طائرتهم شنت غارات جوية وأسقطت طائرتين هنديتين الأربعاء بعد يوم من شن الطائرات الحربية الهندية ضربة جوية داخل باكستان لأول مرة منذ حرب عام 1971.