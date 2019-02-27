انت الان تتابع فنزويلا تتهم أمريكا بدعم المعارضة بالسلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اتهم وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، الولايات المتحدة وحلفاءها بشراء أسلحة للمعارضة الفنزويلية من أوروبا الشرقية بهدف إشعال فتيل الحرب في البلاد وإغراقها بحرب أهلية. وقال أرياسا: إن "بلدانا صديقة لفنزويلا قدمت معلومات بشأن تحركات وحشد للقوات الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي، وشراء أسلحة في أوروبا الشرقية من أجل إرسالها إلى المعارضة الفنزويلية وتهيئة الظروف للتدخل في فنزويلا"، وفقا لـ"روسيا اليوم". وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتنظيم وتمويل وإدارة هذا العدوان الوحشي ضد فنزويلا.

وتابع "أن هذا العدوان بدأ منذ سنوات عديدة، أي منذ اليوم الذي وصلت فيه الثورة البوليفارية إلى السلطة في 2 فبراير 1999، واستمر طيلة أيام وساعات ودقائق العشرين سنة الماضية.وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خوان جوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 يناير الماضي، بدعم