شكرا لقرائتكم شاهد.. مترجم كيم جونغ أون يهرول وراء الزعيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتشر مقطع فيدو "مضحك" على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مترجم الزعيم الكوري الشمالي "السريع" ليس بالترجمة فحسب بل بالهرولة.

وفي التفاصيل، وصل كيم جونغ أون على متن قطار إلى محطة "دونغ دانغ" في فيتنام لعقد قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعندما نزل الزعيم الشمالي من درج قطاره المصفح تأخر مترجمه عنه قليلا، أما الزعيم فواصل سيره متجها نحو مستقبليه.

في هذه الأثناء، التقطت كاميرات الصحافيين فيديو للمترجم الذي ركض لدى رؤيته كيم وقد بدأ بمصافحة الفيتناميين، وتمكن المترجم من قطع أمتار بلمح البصر ووقف بجانب زعيمه.

وعلق بعض مستخدمي "تويتر" على المقطع بسخرية، بينهم رئيس مكتب وكالة "رويترز" في هانوي، جيمس بيرسون، الذي كتب أن الرجل يستحق مكانا في الفريق الأولمبي لبلاده، بدلا من إهدار موهبته عبثا كمترجم.

فيما اعتبر مستخدم آخر أن "هذه الترجمة قد تكون الأخيرة لمترجم الزعيم الكوري الشمالي".