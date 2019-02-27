الجيش الباكستاني: "لا نريد حربًا" مع الهند

اسماء السيد - اسلام اباد: أكد ناطق باسم الجيش الباكستاني الاربعاء ان اسلام اباد "لا تريد المضي نحو حرب" مع الهند وذلك بعيد الاعلان عن اسقاط طائرتين هنديتين في المجال الجوي الباكستاني.
وقال الناطق الجنرال آصف غفور في مؤتمر صحافي في روالبيندي "لا نريد التصعيد. لا نريد المضي نحو الحرب"، مشيرًا من جانب آخر الى توقيف طيارين هنديين واقتياد أحدهما الى المستشفى.
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