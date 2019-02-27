شكرا لقرائتكم خبر عن نقل البرلمان: استدعاء وزير النقل للوقوف على تفاصيل حريق محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد بدوى دسوقى عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستسدعى هشام عرفات وزير النقل وكذلك رئيس هيئة السكة الحديد وجميع المسئولين بالمرفق، خلال الأيام المقبلة، لمتابعة حريق محطة مصر، والوقوف على اسباب نشوب الحريق .

وأضاف بدوى دسوقى فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن هذا الحادث لن يمر مرور الكرام وسيكون هناك حسم شديد لمحاسبة المتسببين فى هذا الحادث، خاصة مع وقوعه فى المحطة الرئيسية، متابعا نسعى للوقوف على سبب الحريق وما اذا كان نتيجة لإهمال أو عدم صيانة أو هناك شبهة جنائية .

وتابع عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن التعامل مع هيئة السكة الحديد يحتاج إلى حسم خلال الفترة المقبلة لتجنب وقوع أى مشاكل أخرى، خاصة لما يعانيه هذا المرفق من إهمال وإهدار للمال العام ايضا، وبالتالى يحتاج إلى وقفة جادة للحفاظ على أرواح المواطنين.