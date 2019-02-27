هيئة الطيران المدني تعلن عن إغلاق المجال الجوي الباكستاني

أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستاني عن إغلاق المجال الجوي الباكستاني حتى إشعار آخر بعد تصاعد التوتر مع الهند.

كما أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية، في بيان عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "رحلاتها قد تتأثر جراء إغلاق المجال الجوي الباكستاني".

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال عاصف غفور أن بلاده لا تريد تصعيدا مع الهند، ولا ترغب في دفع المنطقة نحو الحرب.