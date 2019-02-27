رئيس الوزراء المصري: لن نسكت على أي تقاعس وسنحاسب المقصرين

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال زيارته لمحطة قطارات القاهرة، "أننا لن نسكت على أي تقاعس وسنحاسب المقصرين والمهملين عن حادث حريق القطار في رمسيس".
وأمر النائب العام المصري بالتحقيق في حادث الحريق بمحطة قطارات مصر.
وأعلن التلفزيون المصري عن ارتفاع عدد القتلى في حريق محطة القطارات بالقاهرة إلى 20 والمصابين إلى 40 شخصاً.
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