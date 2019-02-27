ترامب: سنعمل من أجل نزع السلاح النووي وجعل كوريا الشمالية قوة اقتصادية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "مايكل كوهين كان واحداً من المحامين الذين قاموا بتمثيلي لسوء الحظ، ومثل أشخاصا آخرين"، مشيراً إلى أنه "وتمت إدانته من قبل المحكمة العليا للدولة بالكذب والاحتيال، وهو يحاول الكذب من أجل تقليض مدة سجنه".
وأوضح ترامب أن "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وأنا سنعمل بجدية من أجل نزع السلاح النووي ومن ثم جعل كوريا الشمالية قوة اقتصادية"، لافتاً إلى "أنني مؤمن بأن الصين وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية سيساعدوننا".
ووصل ترامب إلى فيتنام للقاء جونغ أون في ثاني قمة تجمعهما بعد أول قمة بينهما في حزيران الماضي.
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