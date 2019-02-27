روحاني التقى رئيس وزراء أرمينيا رسميا في مجمع "سعد آباد" بطهران

التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، رسميًّا في مجمع "سعد آباد" التاريخي في طهران. مع الإشارة إلى أنّ باشينيان كان قد وصل إلى طهران صباحًا، في إطار زيارة رسمية. وكان في استقباله في مطار مهرآباد، وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان.

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