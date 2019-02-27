رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام التقى رئيس البرلمان الارجنتيني

استقبل رئيس البرلمان الارجنتيني إيميليو مونزو رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد الجروان والوفد المرافق له، بدار الكونغرس في العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيريس.

وقد رحب مونزو بوفد المجلس برئاسة الجروان شاكراً اختيار جمهورية الارجنتين المحطة الاولى في جولة المجلس لدول اميركا الجنوبية، بهدف بحث سبل العمل المشترك لتعزيز ونشر قيم التسامح والسلام حول العالم، وأعرب مونزو عن سعادته لاستضافة وفد المجلس في الارجنتين، شاكرا جهود المجلس الكبيرة في نشر قيم التسامح والسلام في كافة قارات العالم.

من جانبه، قدم الجروان شرحاً وافياً عن مستجدات العمل في المجلس العالمي بشكل عام والبرلمان الدولي للتسامح والسلام بشكل خاص، مؤكداً أهمية تولي الارجنتين رئاسة البرلمان الدولي للتسامح والسلام ابتداءً من حزيران القادم لما لها من مكانة اقليمية ودولية وكونها دولة محبة وداعمة للتسامح والسلام.

وبعد أن تبادل الطرفين الدروع التذكارية، اصطحب السيد مونزو الجروان والوفد المرافق له بزيارة لقاعة الكونغرس الارجنتيني ومرافق مبنى البرلمان، مؤكداً وضع وتسخير كافة امكانيات الكونجرس الارجنتيني للتعاون والعمل المشترك لرفع قيم التسامح حول العالم.