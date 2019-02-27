الجيش: 3 طائرات استطلاع إسرائيلية نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق مختلفة أمس

أعنلت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي خرقتا بتاريخ 26 شباط 2019 الساعة 10:15، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش وصولًا حتّى بلدة شكا، ونفّذتا طيرانًا دائريًا فوق مختلف المناطق اللبنانية، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 11:30 من فوق بلدة علما الشعب".

وذكرت في بيان، أنّ "طائرة استطلاع مماثلة خرقت بتاريخ 26 شباط 2019 الساعة 9:25، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق البقاع الغربي، الشوف والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 18:55 من فوق بلدة الناقورة".