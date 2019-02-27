اشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "مذبح الشهادة في كنيسة سيدة النجاة كان وسيبقى قارب النجاة. 25 عاما لم تطوِ الصفحات في عمر من عاشوا مأساة تلك المجزرة التي أوقعت 11 شهيدا. نؤكد الاستمرار بالقضية للنهاية لتبيان الحقيقة إذا صح القول رغم إدراكنا بأن من كان ذراع الوصاية السورية هو الرأس المدبر والمنفذ للمجزرة".

كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد: ذراع الوصاية السورية هو الرأس المدبر لمجزرة سيدة النجاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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