جريحان في حادث سير على طريق الهيكلية الكورة

افادت معلومات صحافية عن سقوط جريحين فير حادث سير بين سيارتين على طريق الهيكلية - الكورة، وقد عملت عناصر الدفاع المدني على سحبهما من السيارات مستعينة بمعدات الانقاذ الهيدروليكية.
وحضرت فرق الصليب الاحمر الى المكان، وعملت على نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة. وادى الحادث إلى زحمة سير خانقة.
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