الدفاع المدني: العمل على إزالة الثلوج المتراكمة على طريق عام فقرا- عيون السيمان

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من الدفاع المدني يعملون على إزالة الثلوج الّتي تراكمت على طريق عام فقرا- عيون السيمان/ كفردبيان- كسروان، وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان".

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