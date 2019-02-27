استكمال إزالة المخالفات في المنطقة المشتركة بين بلديتي بيروت والغبيري

بدأت صباح اليوم، حملة استكمال إزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة في المنطقة المشتركة بين بلديتي بيروت والغبيري، تحت إشراف محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي.

وألقى شبيب كلمة قال فيها: "نحن مستمرون، بتوجيهات معالي وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وبالتعاون مع محافظ جبل لبنان محمد مكاوي وبلديتي الغبيري وبيروت، في حملة إزالة مظاهر التعدي واستعمال الملك العام خلافا للقانون بكل أشكاله في هذه المنطقة وغيرها. لقد لاحظتم وستلاحظون ارتياح الأهالي الساكنين في هذه الأبنية، الذين لديهم معاناة مزمنة من هذه المظاهر وأصبحت متزايدة وتؤثر على حياتهم اليومية. إن العملية مستمرة، رغم الظروف والطقس الماطر، وستؤدي خلال أيام إلى إزالة ورفع الظلم الواقع على الأهالي الذين يسكنون في هذه الشوارع".

من جهته، أكد مكاوي أن "حملة إزالة التعديات لا تستهدف لقمة الفقير، بل الهدف منها فتح طرقات أقفلت بسب التعديات والمستفيد الأول منها أهالي المنطقة".