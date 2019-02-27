سحر نصر توقع مذكرة تفاهم مع كوريا لزيادة الاستثمارات في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزيرة سحر نصر وقعت مذكرة تفاهم مع بيونج – او كوان، الرئيس التنفيذي للوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار، خلال زيارتها إلى العاصمة الكورية "سيول"، من أجل تعزيز العلاقات الاستثمارية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار إلى إنشاء إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات وتعزيز مناخ الأعمال.

وقالت الوزارة، إن البروتوكول يساعد في تنفيذ أهداف التنمية في كلا البلدين، مع تشجيع التعاون الاستثماري بينهما وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة، وتبادل وفود وزيارات الأعمال، للتعرف على أفضل الممارسات والخبرات لكل طرف في مجال ترويج الاستثمار، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات التي تستهدف المستثمرين في كلا البلدين.

كما يتضمن البروتوكول تنظيم لقاءات توافقية بين رجال الأعمال والشركات من أجل تعزيز التواصل بين الجانبين، وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية بين الطرفين للاستفادة من الخبرات التي حققها كل طرف من خلال تنظيم برامج التدريب، وورش العمل، والندوات والمنتديات، وكذلك تبادل الخبراء لتقديم خدماتهم الاستشارية في إطار مشاريع وبرامج محددة مثل وضع خرائط الفرص الاستثمارية، وأنشطة الترويج للاستثمار، واعداد الدراسات القطاعية، وسبل تلافى منازعات الاستثمار، وفقا للبيان.

ونصت مذكرة التفاهم، على تبادل البلدين القوانين واللوائح والسياسات المتعلقة ببيئة الاستثمار في كلا البلدين، والسعي لجعلها متاحة لمجتمع الأعمال لتسهيل الاستثمار وتفعيل المشاريع المشتركة، وتبادل المطبوعات والدوريات والأدلة المتعلقة بمناخ الاستثمار التي يصدرها كل طرف ويسعيان إلى إتاحتها لمجتمعات الأعمال في البلدين.

واتفقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والرئيس التنفيذي للوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار، على خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين، في أسرع وقت، بما يضمن زيادة الاستثمارات الكورية في مصر، والتوسع في المشروعات الاستثمارية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجالات البنية الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية لصناعات السيارات.