ترامب ينتقد سيناتورا أمريكيا بسبب مزاعمه حول حرب فيتنام قبل قمة هانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - هانوي - (د ب أ):

قبيل ساعات فقط من اجتماع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هاجم الأخير السيناتور الأمريكي، ريتشارد بلومنتال بسبب ما يزعم من رواياته الكاذبة السابقة فيما يتعلق بخدمته العسكرية خلال حرب فيتنام.

وكتب الرئيس في تغريدة له على موقع (تويتر) من فندق (جيه.دبليو ماريوت) في هانوي "لقد أمضيت الآن وقتا في فيتنام أكثر من الوقت الذي قضاه (السيناتور) بلومنتال، وهو ثالث سيناتور من كونيتيكت".

وأضاف ترامب "رواياته الحربية حول بطولته في فيتنام زائفة تماما- بل لم يكن هناك أبدا. تحدثنا عن ذلك اليوم مع زعماء فيتناميين!".

يذكر أن الرئيس لديه تاريخ من انتقاد بلومنتال حول هذه المسألة.