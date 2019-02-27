هيئة فلسطينية: إسرائيل اعتقلت محافظ القدس و21 آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - القدس - (د ب أ):

أفادت هيئة فلسطينية بأن قوات إسرائيلية اعتقلت اليوم الأربعاء محافظ القدس عدنان غيث، و21 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واسعة في القدس. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين القول إن "قوات الاحتلال وعناصر من مخابراتها اقتحمت منزل المحافظ غيث واعتقلته، واقتادته إلى مركز شرطة المسكوبية". وأضافت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 21 فلسطينيا آخرين من العيسوية. وتأتي الاعتقالات على خلفية الأحداث التي تشهدها البلدة القديمة في مدينة القدس منذ فتح مصلى باب الرحمة، الجمعة الماضية، بعد إغلاق استمر 16 عاما، إذ اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 100 مقدسي، فيما تم إبعاد 120 عن المسجد الأقصى.

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