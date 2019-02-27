ضبط تمثال يشتبه في أثريته بحوزة عاطلين في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، عاطلين وبحوزتهما تمثالا يشتبه في أثريته داخل سيارة بدون لوحات معدنية، بمركز إيتاي البارود.

اشتبهت قوة من الشرطة في كل من "م. ع. ع" 32 سنة، عاطل، ومقيم مدينة الدلنجات و"ر. ع .ي" 35 سنة عاطل، ومقيم مركز إيتاي البارود، حال استقلالهما سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على تمثال حجري أسود اللون على شكل رجل طوله حوالي 50 سم وعليه بعض النقوش الفرعونية وملفوف داخل جوال.

بمواجهتهما أفادا بحيازتهما للتمثال المضبوط لاستخدامه في النصب على المواطنين من راغبي شرائه، وحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.