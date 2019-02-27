محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، عاطلين وبحوزتهما تمثالا يشتبه في أثريته داخل سيارة بدون لوحات معدنية، بمركز إيتاي البارود.
اشتبهت قوة من الشرطة في كل من "م. ع. ع" 32 سنة، عاطل، ومقيم مدينة الدلنجات و"ر. ع .ي" 35 سنة عاطل، ومقيم مركز إيتاي البارود، حال استقلالهما سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على تمثال حجري أسود اللون على شكل رجل طوله حوالي 50 سم وعليه بعض النقوش الفرعونية وملفوف داخل جوال.
بمواجهتهما أفادا بحيازتهما للتمثال المضبوط لاستخدامه في النصب على المواطنين من راغبي شرائه، وحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط تمثال يشتبه في أثريته بحوزة عاطلين في البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.