طيران التحالف الدولي يقصف أهدافا لتنظيم داعش جنوب وغربي كركوك

محمد اسماعيل - القاهرة - العراق - (د ب أ):

أفادت مصادر عسكرية عراقية اليوم الاربعاء بأن طيران التحالف الدولي قصف مواقع لتنظيم داعش في مناطق جنوب وغربي مدينة كركوك 250كم شمالي بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن طيران التحالف الدولي قصف أربعة مواقع لعناصر داعش بمنطقه الشاي على مقربة من قضاء داقوق جنوب كركوك ، فيما تم تنفيذ عملية منفصلة لطيران التحالف الدولي لمواقع التنظيم بقرية الخبازة غربي كركوك ما أدى إلى تدمير المواقع وقتل عدد غير محدد من عناصر التنظيم.

وتشهد مناطق متفرقة من العراق عمليات مكثفة لمطاردة تنظيم داعش في مدن كركوك وديالى وصلاح الدين والانبار ونينوى بمشاركة طيران التحالف الدولي في الوقت الذي تتأهب فيه قوات عراقية من الجيش والشرطة وحرس الحدود وقوات الحشد الشعبي والحشد العشائري على طول الشريط الحدودي بين العراق وسورية لمواجهة آية محاولة لتسلل عناصر داعش الفارين من الأراضي السورية.