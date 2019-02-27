السفير الياباني من المنطقة الصناعية بقويسنا: مصر قادرة على تحقيق إنجاز غير مسبوق

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبوسالم:

قال السفير الياباني ماساكي نوكي، إن مصر تشهد الآن طفرة عظيمة في المجالات كافة وأنها قادرة على تحقيق إنجاز غير مسبوق.

جاء ذلك خلال زيارة السفير للمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، حضر اللقاء المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، والمهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لشركات العربي.

وأضاف ماساكي نوكي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستحق الإشادة من الجميع وتمنى أن تستمر في برنامجها حتى تحقق أهدافها، منوهًا إلى أن أغسطس المقبل سيشهد حدثًا كبيرًا وهو قمة التيكاد والتي تهدف لتنمية القارة السمراء.

وأوضح السفير أن الحكومة اليابانية ستدعوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحضور تلك القمة، مؤكدًا أن مصر سوف تلعب دورًا كبيرًا خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي.

وأكد المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الجانبين المصري والياباني سيحتفلان هذا العام بمرور 20 عامًا، على تكوين مجلس الأعمال والذي كان ولا زال له دور عظيم في توطيد علاقة الدولتين على مدار العقدين السابقين، وجذب استثمارات جديدة من خلال انعقاد المؤتمرات والزيارات المتبادلة، مشيرًا إلى نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2016 وما تبعها من زيارات على كافة المستويات.