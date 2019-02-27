كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلام الباكستاني ينشر فيديو مزعوم للطيار الهندي المأسور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر "راديو باكستان"، ما يدعي أنه لقطات للطيار الهندي المأسور والجرحى، فيديو مدته 49 ثانية، يقول فيه الطيار المزعوم اسمه ورتبته العسكرية. مع ذكر "رقم شخصي هو 27981، أنا مواطن هندي".

وتُظهر اللقطات، الرجل معصوب العينين بقطعة قماش، ويظهر الدم المجفف على وجهه، ولم يتأكد بعد مصداقية الفيديو.

وكان قد قال الجيش الباكستاني، إنه تم إلقاء القبض على اثنين من الطيارين الهنود، وكان أحدهما بحاجة إلى مساعدة طبية عقب إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو الهندي من قبل باكستان.

وفي الوقت نفسه، لمح مستخدمو "تويتر" الهنود إلى نشر الفيديو المزعوم على موقع يوتيوب، قبل يوم واحد من نشره على موقع "راديو باكستان".