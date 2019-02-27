كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تطالب الهند وباكستان بضبط النفس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثّ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، كلاً من الهند وباكستان، على ضبط النفس، وتجنب التصعيد بأي ثمن، بعد إسقاط باكستان طائرتين هنديتين فى منطقة كشمير صباح الأربعاء، وأسفر عن مقتل طيارين وأسر أخر.

وجاءت تلك الضربات بعد يوم من ضرب الطائرات الحربية الهندية داخل باكستان للمرة الأولى منذ حرب عام 1971.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال بومبيو في بيان، إنه تحدث مع وزراء خارجية الهند وباكستان، وشجّع الوزراء على ترتيب أولويات الاتصالات المباشرة وتجنب المزيد من النشاط العسكري.

وأعلنت سلطات باكستان، اليوم، إغلاق جالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية التجارية مع تصاعد التوترات مع الهند.

وكانت باكستان قد أغلقت مطاراتها في وقت سابق أمام الرحلات الجوية التجارية، كما أغلقت الهند عدداً من المطارات وأُغلقت أجوائها شمالي دلهي.

في وقت سابق، كانت الرحلات الجوية تتجول حول منطقة النزاع، بما في ذلك طائرة الخطوط الجوية البريطانية التي كانت في رحلة من دلهي إلى لندن.

وقالت باكستان، إنها أسقطت طائرتين هنديتين في مجالها الجوي وأسرت طيارين على قيد الحياة مما أثار مخاوف من الحرب فيما يدعو زعماء العالم إلى ضبط النفس.

وقد رفضت الهند الادعاءات وقالت إنها أسقطت طائرة مقاتلة باكستانية اليوم.

وتصاعد الصراع بعد يوم من قصف الطائرات الحربية الهندية داخل باكستان للمرة الأولى منذ حرب عام 1971.