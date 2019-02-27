كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعلن وقوفها إلى جانب باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت تركيا، بشكل قاطع، وقوفها مع باكستان وشعبها في وتيرة العدوان الهندي. حسبما ذكر "ردايو باكستان"

وأعرب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن مشاعره خلال محادثته الهاتفية مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم.

وقال "قريشي"، في حديث له اليوم، إن وزير الخارجية التركي، أعلن أيضًا معارضته إذا أتيحت الفرصة لوزير الشؤون الخارجية الهندي للتحدث في الاجتماع القادم لمنظمة المؤتمر الإسلامي في أبو ظبي.

وأضاف وزير الخارجية، إن الأمين العام للأمم المتحدة اتصل به هاتفيًا، وأعرب في نفس الوقت عن قلقه إزاء الوضع الحالي المؤكد للعب دوره بأي طريقة وبأي إسلوب.