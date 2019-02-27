كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول فيديو لأسر وإصابة طيار هندى من قبل باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت باكستان أول لقطات لطيار هندي تم أسره بعد أن أسقطت طائرة سلاح الجو الباكستاني طائرته عندما دخلت مجالها الجوي فى منطقة كشمير، صباح اليوم.

وأكدّ سلاح الجو الباكستاني، إسقاط طائرتين هنديتين، أحدهما داخل أزاد جامو وكشمير بينما سقطت أخرى داخل الشطر الهندي من كشمير، وفي الفيديو، شوهد الطيار الهندي الذي تم القبض عليه، وتحديد هويته اسمه ورقمه إلى المسؤولين الباكستانيين الذين يستجوبونه.

وأسفر الردّ الباكستانى عن مقتل طيارين هنديين، وإصابة أخر، والذى جاء وسط توترات مجددة بين البلدين بعد هجوم انتحارى لمتمردين من باكستان فى منطقة كشمير التابعة للهند، وأسفر عن مقتل 40 جنديا، فى 14 فبراير .