كشف محمد الحمامي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن طلبه استشارة من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة السابق، محمد اليعقوبي، في قضية تزويج ابنته.
وقال الرئيس السابق لمقاطعة بني مكادة “استشرت مع الوالي اليعقوبي مشكورا، أخبرته أني سأزوج ابنتي لفلان، وإني أخبرك قبل أن يخبروك إنه كان يتاجر في المخدرات”.
وأضاف حمامي في التصريح الذي نقلته مواقع محلية بطنجة، أنه تلقى جوابا بالايجاب من الوالي، إذ رد عليه الوالي بالقول “سير توكل على الله”.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني بامي: استشرت الوالي اليعقوبي ووافق على زواج ابنتي من تاجر مخدرات سابق -فيديو- لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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