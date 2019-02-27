حوادث مصر: قتلى وجرحى في حريق بمحطة القطارات الرئيسية بالقاهرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدى حريق اندفع في محطة القطارات الرئيسية في العاصمة المصرية، القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، إلى سقوط ضحايا ومصابين.

وتحدثت تقارير أولية عن مصرع أكثر من 40 شخصا في الحريق.

وكانت مصادر طبية قد أشارت في تقارير أولية إلى مصرع 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين.

وأكد مصدر أمني مصري ووسائل إعلام محلية مصرية سقوط قتلى وجرحى في الحريق.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة دخان تتصاعد من مبنى المحطة الواقعة في ميدان رمسيس بوسط القاهرة.

وبحسب الصحف المصرية فإن الحريق حدث أثناء دخول أحد القطارات إلى المحطة متجاوزا سرعته، فاصطدم بصدادات المحطة.

وأشارت تقارير إلى أن الحديث عن حريق هائل في محطة القطارات الرئيسية التي تقع وسط القاهرة.

وقالت مصادر أمنية إن الحريق نجم عن اصطدام عربة أحد القطارات بالرصيف أثناء دخول المحطة، مما أدى إلى اشتعال الحريق، مشيرا إلى وقوع إصابات وقتلى.

وأصدرت هيئة السكة الحديد في مصر تعليمات بإيقاف حركة القطارات بمحطة مصر بالقاهرة بعد الحريق.