الكهانية في لجنة تعيين القضاة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تضمن اتفاق التحالف بين "البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي" من جهة، وبين "عوتسما يهوديت من جهة أخرى أن يعمل الطرف الأول على اختيار ممثل الأخيرة، ميخائيل بن آري أو إيتمار بن غفير في لجنة تعيين القضاة.

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، قد أصدر يوم أمس، الثلاثاء، قرارا بنشر كافة الاتفاقيات بين الأحزاب المتحالفة على موقع اللجنة على الإنترنت.

وجاء في اتفاق تحالف أحزاب اليمين المتطرف أن الهدف هو عدم خسارة أي صوت، وأن ممثلي "عوتسما يهوديت" سوف ينفصلون عن الكتلة ويشكلون كتلة مستقلة في الكنيست.

وضمن توزيع المناصب، تقرر أنه في حال دخول الكتلة إلى الائتلاف الحكومي، فإن "الاتحاد القومي" يختار المنصب الأول من بين المناصب المعروضة، بينما يختار "البيت اليهودي" المنصب التالي. وفي حال عرض على الكتلة منصب وزير فإنه سيتم تنفيذ اتفاق تناوب بين الطرفين.

كما تضمن الاتفاق أنه في حال دخل "البيت اليهودي – الاتحاد القومي" الائتلاف الحكومي، ويبقى حزب "عوتسما يهوديت" في المعارضة، فإن ممثلي الطرف الأول يعملون على اختيار ممثل "عوتسما يهوديت"، ميخائيل بن آري، أو إيتمار بن غفير كممثل للمعارضة في اللجنة لتعيين القضاة.

كما يتضمن الاتفاق على أن يتخذ "عوتسما يهوديت" مقرا انتخابيا مستقلا له، ويقوم بتنسيق حملته الانتخابية ومضامينها مع المقر الانتخابي المركزي لـ"البيت اليهودي – الاتحاد القومي".