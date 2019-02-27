شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة في محطة قطارات مصر .. جثث متفحمة في حريق هائل والان نبدء بالتفاصيل
في تفاصيل الحادث، اصطدام أحد جرارات القطارات بصداده حديدية على أحد الأرصفة ، ما أدي الى انفجار خزان الوقود الخاص بالجرار والعربة الاولى والثانية.
وقال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد المصرية، إن هناك جثث تفحمت بسبب انفجار جرّار القطار ، موضحا انه جارى العمل على انتشال جميع المصابين والوفيات، ووضع خطة عاجلة للحفاظ على حركة مسير القطارات على الوجهين القبلي والبحري.
كانت هذه تفاصيل خبر كارثة في محطة قطارات مصر .. جثث متفحمة في حريق هائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.