شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس والان نبدء بالتفاصيل

دعت الولايات المتحدة، كلا من الهند وباكستان إلى ضبط النفس بعد زيادة حدة التوتر بينهما خلال اليومين الماضيين نتيجة تبادل إطلاق النار عبر الحدود فى إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو - فى تصريح نقلته قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء "نحض الهند وباكستان على ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد بأى ثمن"، مشيرا إلى أنه تباحث هاتفيا مع نظيريه الهندى والباكستانى بشأن التصعيد العسكرى الأخير بين دولتيهما.