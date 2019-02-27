اندلاع حريق في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة

أفادت وسائل اعلام، الاربعاء، بأن عددا من الاشخاص لقوا مصارعهم وجرح اخرون اثر حريق نشب بمحطة القطارات الرئيسية بالقاهرة
وقال موقع "سكاي نيوز"، إن حريقا نشب بمحطة القطارات الرئيسية بالقاهرة بسبب اصطدام قطار بجسم حديدي أدى لانفجار خزان الوقود، مشيرا الى أن الحريق اسفر عن مصرع وجرح عدد من الاشخاص.
من جانبه، قال موقع "اليوم السابع" المصري، إن الادخنة تصاعدت في سماء القاهرة، اثر حريق داخل محطة رمسيس اندلع بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف وانتقلت سيارات اﻹطفاء إلى موقع الحريق.
وأوضح أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات وشرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.
واشار الموقع الى أن الفحص المبدئي أظهر نشوب حريق باحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف رقم 5 ، مما اسفر عن وقوع اصابات.
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