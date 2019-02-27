ظريف يستأنف نشاطه الدبلوماسي متراجعا عن استقالته بعد رفضها

الخليج 365/ بغداداستأنف الوزير محمد جواد ظريف، نشاطه الدبلوماسي متراجعا عن استقالته التي أعلنها الليلة قبل الماضية، واعتبر أن هدفه هو الدفاع عن المصالح القومية والشعب الإيراني على الساحة الدولية.

وشارك ظريف في مراسم استقبال رئيس الوزراء الأرمني الذي وصل طهران قبل قليل.

وقال ظريف على انستغرام، لم يكن لدى سوى مخاوف على الرقي بالسياسة الخارجية والدفاع عن المصالح القومية والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني في الساحة الدولية.



وأعرب ظريف عن امله بأن تحقق وزارة الخارجية مسؤولياتها بقوة في إطار الدستور وقوانين البلاد والسياسات العامة، من خلال تعاون وتكاتف الجميع، وحكمة وتوجيه وإشراف المرشد الأعلى ورئيس الجمهورية.

وأعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، في وقت سابق الاربعاء، رفضه "رسميا" استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف التي اعلنها امس الاول، مخاطبا اياه بالقول "تابع مسيرتك بقوة وحكمة وشجاعة".

