الصين تنتقد تصريحات أوروبية حول شركاتها التكنولجية

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انتقدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، ما أبداه مسؤولون في الاتحاد الأوروبي من مخاوف حيال ما وصفوه بـ"مخاطر" أمنية تشكلها شركات التكنولوجيا الصينية على الاتحاد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" خلال مؤتمر صحفي: إن "البعض يتحدث عن مخاطر أمنية تشكلها شركات صينية دون تقديم أي دليل على كيفية تأثير هذه الشركات على الأمن القومي.. إنه لأمر سخيف الاعتماد على مجرد تكهنات حيال مثل هذه الأمور". وأضاف لو كانج "هواوي تقوم بشراكات متميزة مع العديد من الشركات حول العالم، ووقعت اتفاقيات حول الجيل الخامس مع شركات في أكثر من 20 دولة".

وتابع ن الحكومة الصينية تشجع دائما الشركات الصينية على الالتزام بلوائح وقوانين الدول التي تعمل بها، وتأمل في الوقت ذاته من هذه الدول توفير مناخ ملائم للشركات الصينية للعمل".كان نائب رئيس المفوضية الأوروبية أندروس أنسيب صرح الجمعة الماضية، بأن مجموعة "هواوي" العملاقة للاتصالات وغيرها من شركات التكنولوجيا