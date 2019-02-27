الان تتابع قتلى وجرحى في اصطدام قطار بمحطة رمسيس في مصر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365:

سقط عشرات القتلى والجرحى في اندلاع حريق هائل في محطة القطارات الرئيسية وسط العاصمة المصرية القاهرة، نجم عن اصطدام قطار بأحد الأرصفة، الأربعاء، بحسب معلومات أولية.

ونشب حريق هائل جراء اصطدام القطار بـ “صدادة حديدية” في محطة رمسيس، وهي المحطة المركزية للقطارات بالقاهرة، لينفجر خزان الوقود في القاطرة الرئيسية.

ولم ترد معلومات رسمية بشأن أعداد الضحايا، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في الحادث.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة دخان تتصاعد من مبنى المحطة الواقعة في ميدان رمسيس بوسط القاهرة.كما ظهرت في لقطات أخرى جثث متفحمة على السكة الحديدية.

وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة، سقط فيها مئات القتلى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.