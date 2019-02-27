الان تتابع روسيا تعلن مقتل قائد جماعة إرهابية خططت لعمليات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:

تمكنت قوات الشرطة من تصفية زعيم مسلحين بتبادل لإطلاق النار معه خلال عملية لمكافحة الإرهاب بمدينة نالتشيك عاصمة جمهورية قباردين بلقار جنوب روسيا، حسبما أبلغ مصدر في قوات الأمن.

قال المصدر لوكالة “نوفوستي” نقله موقع “روسيا اليوم” الإخباري: داهمت قوة أمنية أحد المنازل الخاصة في منطقة أليكساندروفكا الصغيرة حيث كان قطاع الطرق يختبئون، إلا أنهم فتحوا النار على ضباط تنفيذ القانون عندما عرضوا عليهم الاستسلام.

وأفيد بأن ضباط إنفاذ القانون تلقوا معلومات عن أماكن يختبئ فيها أعضاء جماعة أصولية متطرفة، كانوا يخططون لارتكاب جرائم إرهابية.

وأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية قبردين بلقار، الأربعاء، فرض نظام عملياتي لمكافحة الإرهاب في أجزاء من مدينة نالتشيك عاصمة الجمهورية، للبحث عن أعضاء الجماعة الأصولية المتطرفة.