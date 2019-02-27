شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الكوري يلتقي محمد بن زايد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (سـول)التقى رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، مون جاي إن- اليوم (الأربعاء)، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والوفد المرافق لسموه.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل العمل المشترك، لدفعها على المستويات كافة.
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