شكرا لقرائتكم روسيا ودمشق للقوات الأميركية: ارحلوا عن سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت روسيا ودمشق بياناً مشتركاً الأربعاء يدعو القوات الأميركية إلى الرحيل والسماح للقوات الروسية والسورية بإجلاء لاجئين داخل مخيم في جنوب شرق سوريا.

وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية وقوات النظام السوري جهزت حافلات لنقل اللاجئين في المخيم بمنطقة الركبان وستضمن لهم العبور الآمن حتى يتسنى لهم بدء حياة جديدة.

وقال البيان "ندعو الولايات المتحدة التي توجد وحدات عسكرية لها على الأراضي السورية بصفة غير مشروعة إلى الرحيل عن البلاد".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت أعلنت هذا الشهر أنها ستبقي على نحو 400 جندي أميركي في منطقتين سوريتين.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستبقي 400 عسكري في سوريا، وأن واشنطن تتوقع نشر قوات لحلفائها الأوروبيين في شمال شرق سوريا حيث تعتزم إقامة منطقة آمنة.

كما أوضح المسؤول الذي لم يذكر اسمه، لرويترز أن نحو 200 عسكري سيبقون في القاعدة الأميركية في #التنف بالقرب من الحدود مع الأردن والعراق، وأن 200 آخرين سينتشرون في المنطقة الآمنة التي تريد الولايات المتحدة إقامتها بشمال شرقي سوريا.