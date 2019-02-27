شكرا لقرائتكم روحاني يرفض استقالة ظريف.. وقاسم سليماني يبرر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، كما ورد على الموقع الإلكتروني للحكومة.

وكتب روحاني في رسالة إلى ظريف "أعتقد أن استقالتك تتعارض مع مصالح البلاد ونحن لا نوافق عليها".

وقال روحاني في خطاب نشرته وكالة الأنباء الإيرانية أيضاً: "لأنك كما وصفك قائد الثورة الإسلامية الأمين والشجاع والأبي وفي طليعة المواجهة أمام الضغوط الأميركية الشاملة، فإنني لا أوافق على استقالتك لأنها تتنافى مع مصالح البلاد".

سليماني يبرر عدم حضور ظريف لقاء الأسد

من جهته، أكد قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف هو المسؤول الرئيسي عن السياسة الخارجية، مضيفاً أنه يحظى بدعم الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وقدم ظريف استقالته قبل يومين، لكن الرئيس حسن روحاني أعلن أنه لن يقبلها، بحسب ما نقل عنه مسؤول إيراني الأربعاء.

ونسبت وكالة "أنباء فارس" إلى سليماني قوله "السيد ظريف مسؤول عن السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، ويحظى دوما بدعم كبار المسؤولين".

كما أفادت وكالة "إيسنا" بأن سليماني أكد أن عدم حضور ظريف للقاء الأسد وروحاني لم يكن متعمداً، وكان نتيجة قصور في التنسيق في مكتب رئاسة الجمهورية.

يذكر أن ظريف كان قدم استقالته بشكل مفاجئ عبر إنستغرام، مساء الاثنين، بعد زيارة للرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، التقى خلالها خامنئي وروحاني بحضور سليماني، وغياب لافت لأي ممثل عن الخارجية الإيرانية.

وبعد ساعات من الاستقالة، أكد روحاني أن الأسد شكر وزير الخارجية الإيرانية، كما أوضح أنه لم يقبل بعد استقالة ظريف.