ترمب يتوقع مستقبلاً "رائعاً" لكوريا الشمالية بشرط

اسماء السيد - هانوي: توقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلاً "رائعاً" لكوريا الشمالية في حال وافق زعيمها كيم جونغ-أون، الذي سيلتقيه مساء الأربعاء في هانوي، على التخلّي عن الترسانة النووية لبلاده.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر إنّ "فيتنام تزدهر بطريقة لا مثيل لها إلا في أماكن قليلة في العالم. يمكن لكوريا الشمالية أن تفعل الأمر نفسه وبسرعة كبيرة إذا قرّرت نزع سلاحها النووي. الإمكانيات رائعة. فرصة عظيمة، ربّما لم يسبق لها مثيل في التاريخ، لصديقي كيم جونغ-أون. سنعرف قريباً جداً. أمر مثير جداً للاهتمام!".

وغالباً ما يستخدم ترمب في تغريداته كتابة بعض الكلمات بالحرف العريض للتشديد على معناها.

ويلتقي ترمب وكيم مساء الأربعاء في اجتماع ثنائي يليه عشاء يشاركهما فيه مستشاروهما، قبل أن يلتقي الزعيمان مجدّداً الخميس.

وترتدي هذه القمّة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي أهمية بالغة ويأمل ترمب أن تثمر عن نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.

وكان ترمب وكيم عقدا قمة تاريخية في يونيو الماضي في سنغافورة حيث وقّعا على اتفاق مبهم لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

وتطالب الولايات المتحدة كوريا الشمالية بأن تتخلّى عن ترسانتها النووية بشكل كامل ويمكن التحقق ومنه ولا عودة عنه.

لكنّ بيونغ يانغ تربط نزع أسلحتها النووية بتحقيق سلسلة شروط من أبرزها رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها ووقف ما تصفه بالتهديدات الاميركية، أي الوجود العسكري في كوريا الجنوبية والمنطقة عموماً.