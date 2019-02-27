مسؤول هندي: مقاتلات باكستانية اخترقت المجال الجوي الهندي

مصراوي - نيودلهي - (د ب ا): قال مسؤول هندي بارز اليوم الأربعاء إن مقاتلات باكستانية اخترقت المجال الجوي الهندي صباح اليوم. ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن المسؤول القول إن المقاتلات الهندية تمكنت من صد المقاتلات الباكستانية خلال دورية جوية.

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