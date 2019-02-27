شارل جبور: لا يمكن ان تعود العلاقات طبيعية مع سوريا قبل عودتها الى الجامعة العربية

اشار رئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور الى انه لا يجب ربط عودة النازحين السوريين بالحل السياسي، الا انه لو كانت عودة النازحين مرتبطة بالعلاقات مع سوريا لكان النازحين قد عادوا منذ زمن بعيد، ولكن ربط عودة النازحين بإعادة العلاقات مع النظام السوري غير مقبولة، واليوم هناك دور للمجتمع الدولي في ما خص النازحين، وعلى المجتمع الدولي نقل المساعدات الى سوريا.

واعتبر جبور في حديث تلفويوني، ان الوضعية السياسية التي نتجت عن التسوية السياسية الرئاسية الاتجاه نحو التبريد السياسي وعدم توتير الاجواء، ولا يمكن ان تعود العلاقات طبيعية مع سوريا قبل عودتها الى الجامعة العربية، كما يجب عدم اعادة العلاقات قبل عودة العلاقات السورية طبيعية مع المجتمع الدولي. ولفت الى انه اليوم خلال اجتماع القوات يبت موضوع المداخلات غدا في مجلس الوزراء، ويجب التأكيد ان القرار يجب ان يأخذ عبر مجلس الوزراء مجتمعا.