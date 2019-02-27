الطقس الماطر والعاصف يستمر حتى ليل غد الخميس

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن منخفضا جوّيا مصحوبا بكتل هوائية باردة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس ماطر وعاصف أحياناً حتى ليل غد الخميس حيث ينحسر تدريجياً.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة احياناً تكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تتجاوز ال ٧٥ كلم/ساعة خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر لحدود ال ٣ أمتاروتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متروما فوق وتتدنى ليلاً لتلامس ١٢٠٠متر.

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائما مع انخفاض اضافي وملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطارتكون غزيرة احياناً ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة يرتفع معها موج البحر لحدود ال ٤ أمتار, كما نحذرمن تتشكل السيول وحدوث انجرافات في التربة خاصة خلال فترة قبل الظهر وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر وتتدنى خلال النهار الى ما دون ال ١٠٠٠متر، تخف حدة الأمطار والثلوج خلال الليل. أما الجمعة فيكون غائم جزئياً مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال ساعات الصباح الاولى والليل.