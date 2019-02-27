بو عاصي: ننحني أمام ضحايا تفجير سيدة النجاة الإجرامي ونقدس لبنان

ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، على أنّ "ما بُني على التضحية ينمو بالعطاء، وما بُني على الجريمة يطويه الانحطاط. بعثروا المؤمنين ضحايا، فارتفع صراخهم نداء حياة وغدت أرواحهم روح وطن".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "أمام ضحايا تفجير كنيسة سيدة النجاة الإجرامي، ننحني ونقدّس لبنان، وطن الحرية والكرامة والحياة".