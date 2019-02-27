أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" عن سقوط قتلى وجرحى في حريق نشب بمحطة القطارات الرئيسية بالقاهرة. وأوضحت أن "الحريق نشب بسبب اصطدام قطار بجسم حديدي أدى لانفجار خزان الوقود". فيما أعلنت قناة "العربية" أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون نتيجة حادثة قطار رمسيس.

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